Nordkoreas Machthaber besucht Mausoleum seines Großvaters zu dessen Todestag

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat am Samstag, dem 29. Todestag seines Großvaters Kim Il-sung, den Kumsusan-Palast der Sonne, dessen Mausoleum, besucht.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Samstag, dass Kim anlässlich des größten Trauertags der Nation den Kumsusan-Palast in Pjöngjang aufgesucht habe.KCNA meldete, dass das Volk des ganzen Landes des hervorragenden Führers und des Vaters der Nation gedenke mit heißer Sehnsucht und Verehrung, die auch nach vielen Jahren nicht schwinde.Kim Jong-un wurde von Kim Tok-hun, Jo Yong-won und Choe Ryong-hae begleitet, die ständige Mitglieder des Politbüros des Zentralkomitees der Arbeiterpartei sind.Seit seiner Machtübernahme im Jahr 2012 hatte Kim mit Ausnahme von 2018 jedes Jahr zum Todestag seines Großvaters den Kumsusan-Palast besucht.