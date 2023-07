Südkoreas Militär kontert Nordkoreas Behauptung über Luftraumverletzungen durch US-Aufklärungsjets

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär hat Nordkoreas Behauptung über mehrmalige Verletzungen dessen Luftraums durch US-Aufklärungsflugzeuge zurückgewiesen.Die Flüge von US-Aufklärungsmitteln für die Luftüberwachung um die koreanische Halbinsel stellten gewöhnliche Aufklärungsaktivitäten dar. Die Behauptung Nordkoreas über deren Eindringen in seinen Luftraum sei nicht wahr, teilte der Vereinigte Generalstab (JCS) am Montag mit.Der JCS forderte dann Nordkorea auf, nicht länger mit falschen Tatsachenbehauptungen Spannungen zu schüren.Ein Sprecher des nordkoreanischen Verteidigungsministeriums hatte in einer heute veröffentlichten Stellungnahme behauptet, dass strategische Aufklärungsflugzeuge der US-Luftwaffe mehrmals mehrere Dutzend Kilometer in den Luftraum der Demokratischen Volksrepublik Koreas eingedrungen seien.