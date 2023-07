Yoon fordert Demonstration internationaler Entschlossenheit gegen nukleare Ambitionen Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die internationale Gemeinschaft zu Entschlossenheit aufgefordert, um die Entwicklung von Atomwaffen durch Nordkorea zu verhindern.Den Aufruf machte Yoon in einem schriftlichen Interview mit der Nachrichtenagentur AP, das am Montag, einen Tag vor seiner Teilnahme am NATO-Gipfel, veröffentlicht wurde.Jetzt sei es an der Zeit, deutlich zu zeigen, dass die Entschlossenheit der internationalen Gemeinschaft, Nordkoreas Atomwaffenprogramm abzuschrecken, stärker sei als Nordkoreas Ambitionen, Atomwaffen zu entwickeln, sagte Yoon.In Bezug auf die Tagesordnung des NATO-Gipfels, der am Dienstag im litauischen Vilnius beginnen wird, äußerte Yoon, er werde gemeinsam mit den Führungskräften der NATO die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit gegen Nordkoreas illegale Handlungen betonen.Laut AP fügte Yoon hinzu, dass er beim NATO-Gipfel Gelegenheiten haben werde, mit US-Präsident Joe Biden über Themen wie die Verstärkung der Sicherheitskooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan zu sprechen. Er plane auch ein bilaterales Treffen mit dem japanischen Premierminister Fumio Kishida.