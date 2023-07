Oppositionslager schlägt Gesetzentwurf für den in Stromrechnung integrierten Einzug der Runkfunkgebühr vor

Photo : YONHAP News

Abgeordnete der Oppositionsparteien Minjoo-Partei Koreas und Gerechtigkeitspartei wollen eine Überarbeitung des Rundfunkgesetzes durchsetzen, damit eine in die Stromrechnung integrierte Erhebung der Rundfunkgebühr gesetzlich vorgeschrieben ist.Byun Jae-il von der Minjoo-Partei, Mitglied des parlamentarischen Ausschusses für Wissenschaft, IKT, Rundfunk und Kommunikation, gab am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt, dass er einen entsprechenden Änderungsentwurf als Hauptverfasser eingereicht habe. Es geht darum, die Grundlage für einen integrierten Einzug der Rundfunkgebühr zu stärken, indem dieser Gesetzescharakter bekommt.Im Mittelpunkt der Vorlage steht, dass in Artikel 67 des Rundfunkgesetzes eine Formulierung hinzugefügt wird, damit an der aktuellen Methode der Erhebung der Rundfunkgebühr gekoppelt mit der Stromrechnung festgehalten werden kann.Insgesamt 62 Abgeordnete der Minjoo-Partei und der Gerechtigkeitspartei beteiligten sich an dem Gesetzesvorschlag.Die Koreanische Kommunikationskommission, die Rundfunkaufsichtsbehörde des Landes, hatte am 5. Juli die Änderungen der Durchführungsverordnung zum Rundfunkgesetz für die von der Stromrechnung getrennte Eintreibung der Rundfunkgebühr verabschiedet. Es wird erwartet, dass der Präsident die Änderung diese Woche billigen wird.