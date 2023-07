Konzert anlässlich 140 Jahre deutsch-koreanischer Beziehungen in Berlin

Photo : YONHAP News

Anlässlich des 140. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Korea und Deutschland in diesem Jahr hat in Berlin ein Festkonzert stattgefunden.Zum Repertoire zählten unter anderem Lieder, die Emotionen beider Nationen zum Ausdruck bringen.Für eine Probe vor der eigentlichen Aufführung treten Kinder und Jugendliche auf die Bühne. Sie sind Mitglieder der Konzertchöre der Akademie für Gesang NRW, die beim diesjährigen Deutschen Chorwettbewerb mit einem koreanischen Lied siegten.Sie übten für das Konzert rund ein Jahr lang koreanische Lieder ein.Joung Narae, Dirigentin des Chors, sagte, man habe Lieder Koreas und Deutschlands vorbereitet, weil es sich um ein Festkonzert anlässlich des 140. Jubiläums der Beziehungsaufnahme zwischen Korea und Deutschland handele. Speziell für heute habe man Lieder aus beiden Ländern zu einer Musik, zu einem Lied verbunden.Anlässlich des 140. Jahrestags der Beziehungsaufnahme finden in Südkorea und Deutschland verschiedene Kulturveranstaltungen statt. Das Konzert in Berlin ist eine der wichtigsten Veranstaltungen.Der Vorhang öffnete sich, der Chor sang die vorbereiteten Lieder. Bei dem Konzert mit dem Thema „Gemeinsame Wege“ traten etwa 100 Musikerinnen und Musiker aus beiden Ländern auf.Ungewohnte Kombinationen von Musikinstrumenten verschmolzen zu einem harmonischen Ganzen.Zum Schluss der mehr als zweistündigen Veranstaltung traten alle Konzertteilnehmer gemeinsam auf die Bühne und sangen das koreanische Volkslied Arirang. Das Publikum würdigte sie mit im Stehen dargebrachtem Applaus.