Wirtschaft Südkorea startet Initiative „K-rice belt“ zur Förderung der Reisproduktion in Afrika

Südkorea hat eine Initiative gestartet, um für die Steigerung der Reisproduktion in Afrika seine Reissamen und Landwirtschaftstechnologie weiterzugeben.



Das Landwirtschaftsministerium hielt am Montag in Seoul ein Agrarministertreffen der Initiative „K-rice belt“ ab und erklärte deren offiziellen Start.



An dem Treffen nahmen Vertreter im Ministerrang aus Ghana, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Senegal, Uganda, Kamerun und Kenia sowie der Vizechef der Afrikanischen Entwicklungsbank, Kevin Urama, teil.



Landwirtschaftsminister Chung Hwang-keun teilte mit, dass er nach seinem Afrika-Besuch das Projekt K-Reisgürtel konzipiert habe. Nach einem Vor-Ort-Besuch der Arbeitsgruppe und Konsultationen mit den acht Ländern werde das Projekt nun eingeleitet.



Er versprach, sein Bestes zu tun, damit sich der Selbstversorgungsgrad bei Reis in Afrika verbessern kann.



Im Rahmen des Projekts werden nicht nur Reissorten, sondern auch Landwirtschaftstechnologien zur Verfügung gestellt. Das Agrarministerium geht davon aus, dass Südkorea mit dem Projekt zur Stärkung der Ernährungssicherheit in afrikanischen Staaten beitragen könne.