Photo : KBS News

Nordkorea hat die USA vor einem "sehr kritischen Flug" gewarnt. Grund ist der Vorwurf, dass US-Aufklärungsflugzeuge in den nordkoreanischen Luftraum eingedrungen seien.Die Warnung sprach Kim Yo-jong aus, die im Norden einflussreiche Schwester des Machthabers Kim Jong-un. Ein US-Spionageflugzeug sei am Montag acht Mal in Nordkoreas Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) eingedrungen, wurde Kim am Dienstag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zitiert.Ihr zufolge sei das Aufklärungsflugzeug 435 Kilometer östlich von Tongchon in der Gangwon-Provinz und 276 Kilometer südöstlich des Landkreises Uljin in der Provinz Nord-Gyeongsang zwischen 5.15 Uhr und 13.30 Uhr in den Luftraum geflogen.Kim warnte, das US-Militär würde einen "sehr kritischen Flug" erleben, sollte es ein weiteres illegales Eindringen geben.Auch forderte sie von Südkorea, von einer Einmischung abzusehen. Dies sei eine Angelegenheit, die Nordkoreas Volksarmee und die US-Streitkräfte betreffe.Erst neun Stunden zuvor hatte sie eine ähnliche Warnung veröffentlicht und den Vorwurf geäußert, dass ein US-Spionageflugzeug in den Luftraum über der AWZ eingedrungen sei.