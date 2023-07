Präsident Yoon zur Teilnahme am NATO-Gipfel in Litauen eingetroffen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist am Montag zur Teilnahme am NATO-Gipfel in Litauen eingetroffen.Die Präsidentenmaschine mit Yoon und seiner Entourage an Bord landete um 20 Uhr auf dem internationalen Flughafen von Vilnius.Yoon wird sich bis Mittwoch in der litauischen Hauptstadt aufhalten und als Präsident eines Partnerlandes am NATO-Gipfel teilnehmen. Am Rande des Treffens sind bilaterale Gespräche mit Staats- und Regierungschefs von rund zehn Ländern vorgesehen.Yoon wird außerdem zu einem Treffen der sogenannten "Asia-Pacific Four" zusammenkommen, neben Südkorea sind dies Japan, Australien und Neuseeland.Am Dienstagmorgen wird Yoon mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zusammenkommen. Beide wollen Dokumente zur bilateralen Kooperation auf elf Gebieten annehmen, darunter die Nichtweitergabe von Atomwaffen und neue Technologien.Präsident Yoon und First Lady Kim Keon-hee werden am Dienstagabend an einem Abendessen teilnehmen, zu dem der litauische Präsident Gitanas Nauseda einlädt.