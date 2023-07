USA raten Nordkorea dringend zu Verzicht auf eskalierende Handlungen

Photo : YONHAP News

Die USA haben Nordkorea dringend zum Verzicht auf eskalierende Handlungen geraten.Das sagte der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, am Montag bei einer Pressekonferenz in Washington. Nordkorea solle sich an einer ernsthaften und nachhaltigen Diplomatie beteiligen, hieß es weiter.Nordkorea hatte zuvor den USA Verletzungen des Luftraums über seiner Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) vorgeworfen und mit dem Abschuss herannahender Flugzeuge gedroht.Die USA fühlten sich weiterhin der Diplomatie verpflichtet, sagte der Sprecher und betonte die Bereitschaft Washingtons, ohne Vorbedingungen mit Pjöngjang zu einem Dialog zusammenzukommen.Dieses Angebot sei mehrfach unterbreitet worden, sei aber leider abgelehnt worden.Weiter sagte der Sprecher, dass Chinas Rolle in Nordkorea-Fragen in Gesprächen während des Besuchs von US-Außenminister Antony Blinken in China zur Sprache gekommen sei.Die USA gingen weiterhin davon aus, dass China Nordkorea von deeskalierenden Maßnahmen überzeugen könnte, sollte es dies wünschen.