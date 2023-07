Südkoreanische Oppositionsabgeordnete protestieren in Japan wegen Entsorgung von Fukushima-Kühlwasser

Photo : YONHAP News

Südkoreanische Oppositionsabgeordnete protestieren in Japan wegen der Pläne für die Entsorgung des Kühlwassers aus der Reaktorruine Fukushima.Die elfköpfige Gruppe aus Abgeordneten der Minjoo-Partei Koreas und parteilosen Abgeordneten war am Montag für Kundgebungen in Tokio eingetroffen. Sie protestierten vor der Residenz des Premierministers Fumio Kishida und vor dem Parlamentsgebäude.Bei einer Pressekonferenz vor Kishidas Residenz kritisierten die Volksvertreter, dass die geplante Verklappung eine inhumane Handlung sei, die über Japans nationale Interessen hinausgehe. Dadurch würden Ozeane auf der ganzen Erde kontaminiert.Die Abgeordneten zogen anschließend zum Sitz der Nuklearbehörde Nuclear Regulation Authority weiter und reichten einen Protest wegen der Zertifizierung des Entsorgungsplans des Versorgers Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ein. Sie forderten von der Behörde, andere Maßnahmen zu erwägen und oberste Priorität auf die Sicherheit der Menschen in Südkorea und Japan zu setzen.Am Dienstag wollen die Abgeordneten mit japanischen Kollegen zusammenkommen, die sich ebenfalls gegen das anvisierte Verfahren aussprechen, nach dem zwar gefiltertes, aber noch belastetes Kühlwasser durch einen Tunnel ins Meer geleitet werden soll. Beide Lager wollen eine gemeinsame Erklärung abgeben.Am Schlusstag ihres Besuchs am Mittwoch wollen die südkoreanischen Abgeordneten eine Pressekonferenz für ausländische Korrespondenten in Japan geben und einen Protestmarsch veranstalten.