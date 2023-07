Wetter: Regenfälle in den meisten Landesteilen

Photo : YONHAP News

In Südkorea soll es heute in den meisten Landesteilen regnen.In den zentralen Gebieten, in der südwestlichen Region Honam und im nördlichen Binnenland der Provinz Nord-Gyeongsang werden an manchen Orten heftige Regenfälle von 30 bis 60 Millimetern pro Stunde erwartet.Für die genannten Gebiete und die fünf grenznahen Inseln im Westmeer werden 30 bis 100 Millimeter Regen vorhergesagt. Darunter wird in der Hauptstadtregion, in der Provinz Süd-Chungcheong und im Norden von Nord-Jeolla stellenweise mit über 120 Millimetern gerechnet. An der Ostküste der Provinz Gangwon und in den meisten Teilen der südöstlichen Region Yeongnam sollen fünf bis 60 Millimeter Regen niedergehen.Für einige südliche Teile der Provinz Gyeonggi, die Region Chuncheong, die südlichen Gebiete und die Insel Jeju wurde eine Hitzewarnung herausgegeben. Dort sollen die Tageshöchstwerte an manchen Orten 30 Grad übertreffen, gleichzeitig wird es sehr schwül sein.