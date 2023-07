Konferenz nordkoreanischer Flüchtlinge in Washington abgehalten

Photo : YONHAP News

Eine Nichtregierungsorganisation in den USA hat in Washington eine Konferenz abgehalten, an der nordkoreanische Flüchtlinge in Südkorea und den USA teilnahmen.Auf der vom Komitee für Menschenrechte in Nordkorea (HRNK) veranstalteten Konferenz junger nordkoreanischer Flüchtlinge am Montag (Ortszeit) bekräftigten die Teilnehmer die Entschlossenheit, eine aktivere Rolle bei der Verbesserung der Menschenrechtssituation in Nordkorea zu spielen.Lee Hyun-seung, Berater bei HRNK und Forscher bei der Global Peace Foundation, sagte in seinem Grußwort, dass es der Wunsch der jungen Generation sei, ein Nordkorea zu schaffen, in dem Menschen in Freiheit lebten und ihre Menschenrechte garantiert seien.Lee äußerte, dass die nordkoreanischen Nuklear- und Menschenrechtsprobleme nur durch die Ablösung des Kim Jong-un-Regimes, die Ursache der Probleme, gelöst werden könnten. Deshalb müsse man Menschen in Nordkorea dabei unterstützen, dass sie ihre Stimme erheben könnten. Sollte die Freiheit in Nordkorea Einzug halten, könne Kim Jong-un nicht überleben, argumentierte er.