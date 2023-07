ASEAN eröffnet eine Reihe von Außenministertreffen

Photo : YONHAP News

Eine Reihe von Außenministertreffen des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN findet vom heutigen Dienstag bis Freitag in der indonesischen Hauptstadt Jakarta statt.Indonesien hat dieses Jahr den ASEAN-Vorsitz inne.Zusammenkommen werden die Außenminister von neun der zehn ASEAN-Mitgliedsländer außer Myanmar und aus asiatisch-pazifischen Staaten wie Südkorea, den USA, China, Japan, Russland, Indien und Neuseeland.Der südkoreanische Außenminister Park Jin wird dabei die Indopazifik-Strategie der Regierung erläutern und mit seinen Kollegen über die Ausrichtung der Kooperation mit den ASEAN-Mitgliedern und die regionale und internationale Lage sprechen.Es gilt als möglich, dass er am Rande der ASEAN-Treffen bilaterale Gespräche mit seinen chinesischen und japanischen Amtskollegen führen wird.Laut lokalen Medienberichten steht noch nicht fest, ob die nordkoreanische Außenministerin Choe Son-hui an den Treffen teilnehmen wird.Es wird außerdem erwartet, dass auch die Entsorgung kontaminierten Wassers aus dem japanischen Kernkraftwerk Fukushima im Meer auf der Tagesordnung stehen wird.