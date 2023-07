Panda-Zwillinge in südkoreanischem Zoo geboren

Photo : YONHAP News

In einem südkoreanischen Zoo sind Riesenpanda-Zwillinge geboren worden.Das Panda-Paar Ai Bao (neun Jahre) und Le Bao (zehn Jahre), das in der Panda World im Freizeitpark Everland in Yongin lebe, habe zwei weibliche Panda-Babys zur Welt gebracht, teilte der Betreiber des Vergnügungsparks, Samsung C&T, am Dienstag mit.Beide Panda-Babys kamen am 7. Juli jeweils um 4.52 Uhr und 6.39 Uhr zur Welt. Das erste wog bei der Geburt 180 Gramm, das zweite 140 Gramm.Ihre ältere Schwester Fu Bao wog bei der Geburt im Juli 2020 197 Gramm. Sie wiegt derzeit 98 Kilogramm.Everland plant, die Panda-Zwillinge vorerst nicht der Öffentlichkeit zu zeigen, damit sie gesund aufwachsen können. Nach einer intensiven Betreuung will es überprüfen, wann sie gezeigt werden können.Die 2016 eröffnete Everland Panda World ist der einzige Ort in Südkorea, wo man Pandabären sehen kann. Dort lebt das Panda-Paar Ai Bao und Le Bao mit seinem Nachwuchs Fu Bao.