Südkoreas Militär: Nordkoreas Behauptung über Eindringen eines US-Aufklärungsjets nicht der Rede wert

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär hat die Behauptung Nordkoreas über das Eindringen eines strategischen Aufklärungsflugzeugs der US-Luftwaffe in dessen Ausschließliche Wirtschaftszone als nicht der Rede wert zurückgewiesen.Den entsprechenden Vorwurf hatte Kim Yo-jong, die Schwester des Machthabers Kim Jong-un, in einer Stellungnahme früher am Dienstag gemacht.Südkorea habe seine klare Position zur Behauptung Nordkoreas bekannt gemacht, sagte der Pressechef des Vereinigten Generalstabs, Lee Sung-jun, am Dienstag vor der Presse. Die USA hätten ihrerseits erklärt, dass sie in internationalen Gewässern und im internationalen Luftraum, wo Einsätze möglich seien, auf sichere und verantwortungsbewusste Weise Operationen durchführten.Auf die Frage nach einer möglichen Absicht hinter der Stellungnahme von Kim antwortete Lee, es würde interne Gründe geben. Auch könne davon ausgegangen werden, dass sich Nordkorea Vorwände für Provokationen sichern wolle.