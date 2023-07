Erste zwei FA-50-Kampfjets in Polen eingetroffen

Photo : KBS News

Die ersten zwei Einheiten der an Polen zu liefernden koreanischen leichten Kampfflugzeuge vom Typ FA-50 sind am Montag, einen Monat nach dem Roll-out in Südkorea, in dem europäischen Land eingetroffen.Nach der Unterzeichnung des Liefervertrags über 48 Einheiten im vergangenen September seien innerhalb kürzester Zeit das Roll-out und die Auslieferung erfolgt, erklärte der Hersteller.Die ersten beiden Einheiten wurden von Südkorea aus losgeschickt, indem der Rumpf, die Flügel und die Triebwerke getrennt wurden.Angesichts des Kriegs in der Ukraine nahm das Frachtflugzeug nicht die übliche Route über Russland, sondern machte einen Umweg über die USA.Beide FA-50-Jets werden in Polen wieder zusammengebaut und eigenen Inspektionen unterzogen, bevor Abnahmeflüge erfolgen sollen.Die polnische Regierung zielt darauf ab, bei einer Veranstaltung zum Tag der polnischen Armee am 15. August die Kampfjets zum ersten Mal zu präsentieren.Der polnische Verteidigungsminister, Mariusz Błaszczak, sagte am 7. Juni, der Kauf der FA-50GF sei Teil des Projekts zur Stärkung der polnischen Verteidigungskraft und ein Mittel zur wirksamen Verteidigung gegen Bedrohungen von außen.Südkorea und Polen hatten Lieferverträge über koreanische Waffen im Wert von 17 Billionen Won (13 Milliarden Dollar) unterzeichnet, darunter auch K9-Panzerhaubitze, K2-Kampfpanzer und das Mehrfachraketenwerfersystem Chunmoo.Da ein Staatsbesuch von Präsident Yoon Suk Yeol in Polen ansteht, nimmt die Erwartung für die Erteilung weiterer Aufträge zu.Ahn Sang-nam vom Koreanischen Verband der Verteidigungsindustrie sagte, die Verteidigungsbranche rechne mit einer Gelegenheit, potenzielle Fähigkeiten zur Forschung und Entwicklung neuer Waffensysteme zu erhalten.