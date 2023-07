Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index in Südkorea hat fast zwei Prozent zulegen können.Der Kospi ging bei einem Stand von 2.562,49 Zählern aus dem Handel.Die Anleger hätten die Inflationsdaten in den USA im Blick, um Hinweise auf mögliche künftige Zinsschritte erhalten zu können, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Mehrere Beamte der US-Notenbank hatten sich am Montag für weitere Zinserhöhungen ausgesprochen, um die Inflation zu bekämpfen.