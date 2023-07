Weiter viel Regen in den südlichen Regionen

Photo : YONHAP News

In den südlichen Regionen wird es heute wahrscheinlich erneut viel regnen.Nach Angaben des Wetteramtes am Mittwoch würden in der Provinz Süd-Jeolla und in den Gyeongsang-Provinzen bis zu 100 Millimeter Regen erwartet. Für zentrale Gebiete der Gangwon-Provinz, für Nord-Chungcheong und Nord-Jeolla wurden fünf bis 60 Millimeter Regen vorhergesagt.In der Hauptstadtregion, in Süd-Chungcheong, an der Ostküste und auf der Insel Jeju würden voraussichtlich fünf bis 20 Millimeter niedergehen.Die Provinzen Süd-Jeolla und Süd-Gyeongsang müssten bis Mittwochnachmittag mit Starkregen und Niederschlagsmengen von 30 bis 60 Millimeter pro Stunde rechnen. Gleichzeitig werde es starken Wind mit Geschwindigkeiten von über 15 Metern pro Sekunde geben.Die Höchsttemperaturen sollen heute 27 bis 32 Grad erreichen, damit wird es 2 bis 4 Grad wärmer als am Dienstag sein.Am Mittwochabend wird der Regen in den meisten Gebieten aufhören, ab Donnerstagmorgen soll es aber zunächst in den Chungcheong- und Jeolla-Provinzen erneut Niederschläge geben. In den zentralen Regionen wird mit besonders heftigem Regen gerechnet.