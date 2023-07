Präsident Yoon kommt mit Amtskollegen von sieben NATO-Staaten zu bilateralen Gesprächen zusammen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Dienstag bilaterale Gespräche mit den Staats- und Regierungschefs von sieben NATO-Staaten geführt.Yoon reiste als Staatschef eines NATO-Partnerlandes zu deren Gipfel in Litauen.Yoon sprach nach Angaben des Präsidialamtes mit seinen Kollegen aus Norwegen, den Niederlanden, Portugal, Neuseeland, Ungarn, Rumänien und Schweden.Im Gespräch mit Norwegens Premierminister Jonas Gahr Støre äußerte er die Hoffnung auf eine intensivere Zusammenarbeit bei erneuerbaren Energien, in der Rüstungsindustrie und in anderen Bereichen. Er unterstrich außerdem die Notwendigkeit einer geschlossenen Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen.Støre sagte, dass Norwegen auf eine aktive Kooperation auf dem Gebiet Offshore-Windparks, Wasserstoffenergie und Technologie für CO2-Speicherung sowie im Rüstungsbereich hoffe.Yoon kam anschließend mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte zu einem Mittagessen zusammen. Dabei hätten sie die Einschätzung geteilt, dass die Beziehungen seit Ruttes Südkorea-Besuch im November letzten Jahres in den Bereichen Rüstung, Sicherheit, künstliche Intelligenz, Halbleiter und Atomkraftwerke gestärkt worden seien.Beide hätten sich auf einen Ausbau der Beziehungen in der Halbleiterindustrie verständigt, um globale Lieferketten stabiler zu machen. Für dieses Ziel solle die Kommunikation auf Regierungsebene intensiviert werden.Später kam Yoon auch zu einem informellen Gespräch mit dem portugiesischen Ministerpräsidenten Antonio Costa zusammen. Dieser habe die Hoffnung auf eine engere Zusammenarbeit mit südkoreanischen Halbleiterunternehmen zum Ausdruck gebracht. Dadurch solle Portugal in die Lage versetzt werden, der Wertketten-Allianz der globalen Lieferketten beizutreten. Yoon habe Unterstützung für eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen Unternehmen beider Länder zugesagt.In den Gesprächen am Rande des NATO-Gipfels sagte Präsident Yoon außerdem, dass Südkorea sich internationalen Bemühungen für ein Ende des Kriegs in der Ukraine und die Wiederherstellung von Frieden anschließen wolle. Gleichzeitig bat er um Unterstützung für die Bewerbung der südkoreanischen Stadt Busan um die Weltexpo 2030.