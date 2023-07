Yoon und Kishida führen heute bilaterale Gespräche

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol führt am Mittwoch (Ortszeit) im litauischen Vilnius mit dem japanischen Premierminister Fumio Kishida bilaterale Gespräche.Bei dem Spitzentreffen am Rande des NATO-Gipfels werden beide Seiten voraussichtlich über die Entsorgung kontaminierten Wassers aus dem Atomkraftwerk Fukushima diskutieren.Ein Beamter des Präsidialamtes sagte zwar am Dienstag vor dem südkoreanischen Pressekorps in Vilnius, dass die Gesprächsthemen nicht vorab koordiniert würden. Zugleich hieß es aber, die Möglichkeit bestehe, dass die Frage des Fukushima-Wassers zur Sprache gebracht werde.Yoon wird am Mittwochvormitgag einem Gipfel der „AP4“, der asiatisch-pazifischen NATO-Partner Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland, vorsitzen. Besprochen werden voraussichtlich der Frieden und die Stabilität in der Region.Später wird Yoon zu einem offiziellen Besuch nach Polen weiterreisen.