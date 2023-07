NATO fordert Nordkorea zu Verzicht auf Atomwaffen auf

Photo : YONHAP News

Die 31 Mitgliedstaaten der Organisation des Nordatlantikvertrags (NATO) haben Nordkorea zu einer vollständigen, überprüfbaren und unwiderruflichen Denuklearisierung aufgefordert.Die Forderung unterbreiteten die NATO-Mitglieder am Dienstag (Ortszeit) in einem Kommuniqué, das sie nach der ersten Sitzung des Gipfels des Bündnisses in Vilnius veröffentlichten.Sie verurteilten Nordkoreas Programme für Massenvernichtungswaffen und ballistische Raketen aufs Schärfste, hieß es in der Erklärung.Darin wird verlangt, dass Nordkorea zum Atomwaffensperrvertrag und zu den Sicherungsmaßnahmen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zurückkehrt. Nordkorea wird außerdem aufgefordert, die Dialogangebote aller beteiligten Parteien, einschließlich Südkoreas, der USA und Japans, anzunehmen.