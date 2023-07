Nordkorea feuert ballistische Rakete in Richtung Ostmeer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am heutigen Mittwoch eine ballistische Rakete in Richtung Ostmeer abgefeuert.Das gab der Vereinigte Generalstab (JCS) Südkoreas bekannt.Der neue Raketenstart erfolgte 27 Tage nach dem letzten Start ballistischer Raketen am 15. Juni.Das südkoreanische Militär analysiert zurzeit die technischen Daten, darunter Raketentyp und Flugweite.Kim Yo-jong, die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, hatte am Montag und Dienstag behauptet, dass ein strategisches Aufklärungsflugzeug der US-Luftwaffe in den Luftraum über Nordkoreas Ausschließlicher Wirtschaftszone im Ostmeer eingedrungen sei. Sie hatte gedroht, dass Nordkorea im Falle einer Wiederholung des Eindringens militärische Maßnahmen ergreifen werde.