Südkorea fällt bei Wirtschaftsleistung weltweit auf Platz 13 zurück

Südkorea hat letztes Jahr beim nominellen Bruttoinlandsprodukt den 13. Platz in der Welt belegt.Nach Angaben der südkoreanischen Zentralbank schrumpfte das nominelle BIP des Landes im vergangenen Jahr in US-Dollar umgerechnet um 7,9 Prozent im Vorjahresvergleich auf 1,67 Billionen Dollar.Das nominelle BIP Südkoreas legte zwar in der Landeswährung Won um 3,9 Prozent im Vorjahresvergleich zu. Wegen der starken Abwertung des Won gegenüber dem US-Dollar von fast 12,9 Prozent im Jahresschnitt ist das BIP jedoch in US-Dollar zurückgegangen.Im Ländervergleich rutschte Südkorea um drei Ränge gegenüber 2021 auf Platz 13 ab. Dem Land gelang es demnach nicht, das dritte Jahr in Folge unter den ersten zehn Ländern zu landen.Über das weltgrößte nominelle BIP verfügten die USA mit 25,46 Billionen Dollar, gefolgt von China mit 17,87 Billionen Dollar. Ebenfalls zu den ersten Zehn zählten Japan, Deutschland, Großbritannien, Indien, Frankreich, Kanada, Russland und Italien.Brasilien landete auf Platz elf, Australien auf Platz zwölf. Hinter Südkorea belegten Spanien und Mexiko jeweils den 14. und den 15. Platz.