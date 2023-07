Vizeverteidigungsminister Südkoreas und der VAE führen Gespräche

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben bei einem Treffen ihrer Vizeverteidigungsminister über anstehende Angelegenheiten diskutiert.Vizeverteidigungsminister Shin Beom-chul und sein Amtskollege Mattar Salem Ali Al Dhaheri seien am Dienstag (Ortszeit) in Abu Dhabi zu Gesprächen zusammengekommen, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium am Mittwoch mit.Beide Seiten vereinbarten, die Verteidigungskooperation auf den Cyber- und Weltraumbereich auszudehnen.Shin habe den Export der südkoreanischen Boden-Luft-Mittelstreckenrakete Cheongung II in die VAE im vergangenen Jahr zur Sprache gebracht. Er habe die Vorzüglichkeit verschiedener Waffensysteme der südkoreanischen Armee erläutert, um weitere Waffenexporte in die UAE zu ermöglichen, teilte das Verteidigungsministerium mit.