Gewerkschaft für Gesundheit und Medizin hält heute Vorabendfest vor Generalstreik ab

Die Gewerkschaft der Beschäftigten im Gesundheitswesen in Südkorea hält am Mittwoch ein Vorabendfest vor ihrem für Donnerstag angekündigten Generalstreik ab.Die Korean Health and Medical Workers´ Union (KHMU) teilte mit, dass sie heute um 18 Uhr landesweit gleichzeitig Vorabendveranstaltungen durchführen werde. Sie werde dabei erklären, in einen Generalstreik zu treten.Sollten die Krankenhäuser und die Regierung keine praktische und positive Alternative zu den Forderungen der Branche in Bezug auf den Generalstreik vorlegen, werde sie wie geplant am Donnerstag um 7 Uhr mit dem Streik beginnen, hieß es.Der Gewerkschaft zufolge werden etwa 65.000 Mitglieder in 127 Niederlassungen landesweit daran teilnehmen.Es wird erwartet, dass bis zu 45.000 Gewerkschaftsmitglieder ihre Arbeit niederlegen werden, sollte das Personal für unbedingt erforderliche Aufgaben, darunter die Einsätze in Notaufnahmen und Operationssälen, von der Maßnahme ausgenommen werden.