Angehörige von Opfern der Zwangsarbeit sprechen sich gegen Hinterlegung von Entschädigungen durch Regierung aus

Photo : YONHAP News

Angehörige von Opfern der Zwangsarbeit während der japanischen Kolonialzeit, die das Entschädigungsangebot der südkoreanischen Regierung ablehnen, haben sich am Dienstag auf einer Pressekonferenz eindeutig gegen die Hinterlegung von Entschädigungen durch die Regierung ausgesprochen.Sie sagten, dass sie gemäß dem Willen ihrer alt gewordenen oder verstorbenen Eltern keinesfalls mit der Hinterlegung einverstanden sein könnten.Lee Go-un, älteste Tochter des ehemaligen Zwangsarbeiters Lee Chun-sik, sagte, es komme einem zweiten Mord an ihrem Vater und den verstorbenen Opfern gleich, dass die Regierung sich über das bereits gewonnene Gerichtsverfahren hinwegsetze und Entschädigungen hinterlege.Die Angehörigen machten erneut ihre Position deutlich, dass es die japanische Regierung und die an Kriegsverbrechen beteiligten Unternehmen seien, die sich entschuldigen und Entschädigungen zahlen müssten.Jeong Jong-geon, ältester Sohn des verstorbenen Opfers Jeong Chang-hee, sagte, was man sich wünsche, sei, von der japanischen Regierung und Mitsubishi Heavy Industries eine Entschuldigung und Entschädigung zu erhalten. Er wolle dem Willen seines Vaters folgen.Die Stiftung der Regierung für Opfer der Zwangsmobilisierung hatte ein Hinterlegungsverfahren für die Opfer eingeleitet, die die von der Regierung angebotene Abfindung verweigert hatten.Bisher wurde keiner der bei Gerichten in Gwangju, Jeonju und Suwon gestellten Hinterlegungsanträge angenommen. Grund war, dass sich die Opfer eindeutig gegen die Entschädigung durch Dritte ausgesprochen hätten.Das Außenministerium meint jedoch, es handele sich nicht um ein Urteil des Gerichts, sondern um das des Depositars. Das Ressort will am Einspruchsverfahren festhalten.Die Opferseite reichte dem Gericht auch ein Meinungspapier ein, dass die Verweigerung der Annahme der Hinterlegung gerechtfertigt sei. Unterdessen übertrafen die Spenden der Bürger, die sie unterstützen, 270 Millionen Won (209.000 Dollar).