Q-Code bei Einreise in Südkorea nicht mehr verpflichtend

Photo : YONHAP News

Die Pflicht für Einreisende aus dem Ausland, in Bezug auf Covid-19 einen Fragebogen über ihren Gesundheitszustand auszufüllen und einzureichen oder über das Q-Code-System vorab online entsprechende Informationen einzugeben, fällt künftig weg.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention gab bekannt, dass sie mit Wirkung ab dem 15. Juli keine Regionen mehr festlege, für die hinsichtlich Covid-19 und Mpox Quarantäne-Kontrollen gelten.Im Falle von Covid-19 und Mpox galt die Regelung bisher für alle Staaten. Jeder, der aus dem Ausland einreiste, musste daher einen Fragebogen über den Gesundheitszustand ausfüllen und aushändigen oder über das System Q-Code entsprechende Informationen vorab eingeben.Im Zeitraum vom 2. bis 8. Juli wurden in Südkorea im Tagesschnitt 21.858 neue Corona-Infektionen bestätigt. Die Zahl stieg gegenüber der Vorwoche um 25,3 Prozent.Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in dem Land beläuft sich mit Stand der ersten Juliwoche auf 35.107.