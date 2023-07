Yoon warnt Nordkorea vor Preis für illegale Handlungen

Photo : YONHAP News

Als Reaktion auf den Start einer Langstreckenrakete durch Nordkorea hat Präsident Yoon Suk Yeol am Mittwoch von Litauen aus eine Dringlichkeitssitzung des ständigen Ausschusses des Nationalen Sicherheitsrats per Videoschaltung geleitet.Laut dem Präsidialamt machte Yoon dabei deutlich, dass Nordkoreas illegale Handlungen einen Preis haben würden. Er habe angeordnet, durch die für den 18. Juli in Seoul vorgesehene Sitzung des südkoreanisch-US-amerikanischen Beratungsgremiums Nuclear Consultative Group die Umsetzungsfähigkeit für eine erweiterte Abschreckung weiter zu stärken.Yoon wurde per Video dem Nationalen Zentrum für Krisenmanagement in Seoul zugeschaltet.Der heutige Raketenstart stellt den ersten Start einer ballistischen Rakete durch Nordkorea seit 27 Tagen dar.