Kingston in London führt als Erster in Europa Kimchi-Tag ein

Photo : YONHAP News

Kingston, ein Stadtbezirk von London, hat den 22. November zum Kimchi-Tag bestimmt.Zu Kingston gehört New Malden, wo sich die größte Koreatown in Europa befindet.Der Rat (Council) des Royal Borough of Kingston upon Thames verabschiedete am Dienstag (Ortszeit) einstimmig den entsprechenden Antrag.Es ist das erste Mal in Europa, dass ein Kimchi-Tag bestimmt wurde.Die Gruppe der Liberal Democrats im Rat von Kingston schrieb in ihrem Vorschlag für die Einführung eines Kimchi-Tags, dass es in Kingston die europaweit größte koreanische Gemeinde gebe und dass sich die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Korea und Großbritannien dieses Jahr zum 140. Mal jähre. Kimchi spiele eine zentrale Rolle bei der koreanischen Küche und Kultur.