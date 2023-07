Photo : YONHAP News

Die Kospi-Börse in Seoul hat am Mittwoch zulegen können.Der Hauptindex rückte um 0,48 Prozent auf 2.574,72 Zähler vor.Die Anleger würden auf die Veröffentlichung der Daten zu den US-Verbraucherpreisen am Mittwoch warten, von denen sie sich Hinweise auf ein mögliches Ende kräftiger Zinserhöhungen erhofften, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.