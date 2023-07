Nationales Gewerkschaft der Pflegekräfte beginnt zweitägigen Streik

Die Gewerkschaft der Pflegekräfte hat am Donnerstag einen zweitägigen Generalstreik begonnen.



Sie fordert vor allem eine Aufstockung des medizinischen Personals.



Der Streik habe nach Angaben der Organisation um 7 Uhr begonnen, am heutigen Tag sei eine Kundgebung auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul geplant.



Bereits am Mittwoch war es zu Kundgebungen gekommen. Gewerkschaftschefin Na Soon-ja sagte bei einer Veranstaltung in Seoul, Ziel sei eine Senkung der Pflegeausgaben und höhere Patientensicherheit angesichts des seit langem bestehenden Personalmangels.



Zuletzt war die Gewerkschaft 2004 in einen Generalstreik getreten. Damals zählte die Einführung der Fünf-Tage-Woche im Pflegebereich zu den wichtigsten Forderungen.



Die Gewerkschaft zählt rund 85.000 Mitglieder, darunter examiniertes Pflegepersonal, Pflegehilfskräfte, Medizintechniker, Apotheker, Therapeuten und Pflegearbeiter. Etwa 45.000 von ihnen wollen sich an dem Ausstand beteiligen. Besonders wichtiges Personal, zum Beispiel in Notaufnahmen und Operationssälen tätige Kräfte, beteiligt sich hingegen nicht an dem Streik.



Die Gewerkschaft fordert klare Standards für die Anzahl der Arbeitskräfte in den jeweiligen medizinischen Berufen. Außerdem fordert sie die Anstellung von mehr Ärzten und eine klare Abgrenzung zwischen den Aufgaben und Pflichten der Ärzteschaft und der Pflegebeschäftigen. Zudem solle ein umfassendes staatliches System für Pflege und Fürsorge ausgebaut werden.