Präsident Yoon bittet japanischen Premier Kishida um Einbindung südkoreanischer Experten in Fukushima-Inspektionen

Präsident Yoon Suk Yeol hat den japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida darum gebeten, südkoreanische Experten an den Inspektionen des Kühlwassers aus dem havarierten Atomkraftwerk Fukushima zu beteiligen.Die Bitte unterbreitete Yoon nach Angaben seines Büros am Mittwoch bei einem Treffen in Litauens Hauptstadt Vilnius. Beide hatten sich dort am Rande des NATO-Gipfels in einem Hotel getroffen.Yoon habe unterstrichen, dass bei der Entsorgung des Kühlwassers die Gesundheit und Sicherheit der Öffentlichkeit Priorität haben müssten. Seoul respektiere aber den Abschlussbericht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zu der geplanten Verklappung.Auch habe Yoon gebeten, die Entsorgung in einem Notfall umgehend zu stoppen. Dies gelte zum Beispiel, wenn radioaktive Substanzen über dem Grenzwert entdeckt würden. Auch solle Seoul in einem solchen Fall alarmiert werden.Kishida habe größte Anstrengungen versprochen, um die Sicherheit der Einleitung des Wassers ins Meer im Einklang mit dem Abschlussbericht der IAEA zu garantieren. Er wolle keine Entsorgung anstreben, die negativen Einfluss auf die Gesundheit oder Umwelt der Menschen in Japan und Südkorea habe.Japan wolle zügig die Informationen der Überwachung des Prozesses in sehr transparenter Weise veröffentlichen. Gleichzeitig sei man Gegenstand von Überprüfungen durch die IAEA.Auch habe Kishida versprochen, dass sein Land angemessene Schritte unternehmen würde, inklusive eines umgehenden Stopps, sollten Probleme wie zu hohe Konzentrationen radioaktiver Substanzen auftauchen.