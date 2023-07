Präsident Yoon zu offiziellem Besuch in Polen eingetroffen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist am Mittwoch zu einem offiziellen Besuch in Polen eingetroffen.Zuvor hatte er in Litauen als Regierungschef eines Partnerlandes am NATO-Gipfel teilgenommen.Yoon und seine Begleiter trafen gegen 18.30 Uhr zu einem dreitägigen Besuch am Chopin-Flughafen ein. Yoon wurde vom polnischen Präsidenten Andrzej Duda eingeladen.Erster Termin war ein Treffen mit südkoreanischen Einwohnern. Yoon brachte dabei seine Hoffnung auf eine vertiefte Kooperation zum Ausdruck, da beide Staaten strategische Partner geworden seien.Wie Südkoreas Präsidialamt mitteilte, habe Yoon außerdem festgestellt, dass der bilaterale Handel letztes Jahr ein Rekordniveau von neun Milliarden Dollar erreichte. Mehr als 200 südkoreanische Unternehmen würden in Polen Geschäfte machen.Am Donnerstag wird Yoon mit seinem Amtskollegen Duda über Wege zur Intensivierung der bilateralen Kooperation in strategisch wichtigen Bereichen sprechen. Als solche gelten die Verteidigungsindustrie und Atomkraftwerke.Ein Wirtschaftstreffen ist ebenfalls geplant. An dem Business-Forum wird auch die mitgereiste 89-köpfige Wirtschaftsdelegation teilnehmen.Nach Angaben des Präsidialamtes in Seoul würden während Yoons Besuch dutzende Vorverträge unterzeichnet. Diese beträfen die Bereiche Hochtechnologie und Infrastruktur.