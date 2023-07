Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland verurteilen Nordkoreas Raketenstart

Photo : YONHAP News

Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland haben den Start einer ballistischen Langstreckenrakete durch Nordkorea am Mittwoch scharf verurteilt.Eine entsprechende gemeinsame Erklärung veröffentlichten die Staats- und Regierungschefs der vier asiatisch-pazifischen Partner der NATO (AP4) nach ihrem Vierer-Gipfel am Rande des NATO-Gipfels am Mittwoch (Ortszeit) im litauischen Vilnius.Sie erklärten darin, sie forderten Nordkorea auf, allen seinen Verpflichtungen nach den einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats vollständig nachzukommen. Sie würden weiterhin mit den Vereinten Nationen und den Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, die Sanktionen gegen Nordkorea verhängten, wirksam umgesetzt würden.Vor dem AP4-Treffen sagte Yoon, Nordkorea habe erneut eine Interkontinentalrakete abgeschossen, zu einer Zeit, in der über die globale Sicherheit diskutiert werde. Die AP4 sollten sich mit der NATO zusammentun, um eine starke kollektive Sicherheitsbereitschaft zu schaffen.