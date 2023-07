Zentralbank belässt Leitzins bei 3,5 Prozent

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins erneut eingefroren.Der geldpolitische Ausschuss der Bank of Korea beschloss am Donnerstag, den Schlüsselzins bei 3,5 Prozent zu belassen.Die Notenbank hatte von April letzten Jahres bis Januar dieses Jahres das siebte Mal in Folge den Zinssatz angehoben. Im Februar beschloss sie dann erstmals nach einem Jahr eine Zinseinfrierung. An dieser Entscheidung wurde anschließend drei Sitzungen in Folge festgehalten.Als Grund für die erneute Zinseinfrierung werden der nachlassende Inflationsdruck und die langsamere Exporterholung als erwartet vermutet. Der Anstieg der Verbraucherpreise verlangsamte sich im vergangenen Monat in den Zwei-Prozent-Bereich.Die Zinsdifferenz zu den USA liegt demnach weiter bei 1,75 Prozentpunkten, was dem bisher größten Unterschied entspricht.