Politik Regierung zahlt Angehörigen eines Opfers der Zwangsarbeit Entschädigungen

Die Regierung hat Angehörigen eines verstorbenen Opfers der Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit, die ihren Vorschlag für die Zahlung durch Dritte akzeptiert hatten, Entschädigungen gezahlt.



Das Außenministerium teilte am Mittwoch mit, dass zwei Hinterbliebenen eines Opfers der Zwangsmobilisierung Entschädigungen und Verzugszinsen gezahlt worden seien.



Andere Hinterbliebene des Opfers hatten die Zahlungen bereits entgegengenommen. Die Zahlung an die beiden war jedoch verschoben worden, weil ihr Verbleib unbekannt war.



Die Stiftung für Opfer der Zwangsmobilisierung konnte die beiden nach der Einleitung eines Hinterlegungsverfahrens am 3. Juli ausfindig machen. Daraufhin wurde ein Treffen anberaumt, um ihre Bereitschaft zur Annahme der Entschädigung zu bestätigen.



Damit sind elf der 15 Opfer der Zwangsarbeit, die vor dem Obersten Gerichtshof ihre Entschädigungsklagen gegen japanische Unternehmen gewonnen hatten, entschädigt worden. Im Falle der restlichen vier, die die Entschädigung durch Dritte abgelehnt hatten, versucht die Regierung, eine Hinterlegung der Summe noch zustande zu bringen.