Politik Vizeverteidigungsminister besucht südkoreanische Truppeneinheit Akh in VAE

Vizeverteidigungsminister Shin Beom-chul hat die in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) stationierte südkoreanische Truppeneinheit Akh besucht und die Truppenmitglieder ermutigt.



Das gab das Verteidigungsministerium am Donnerstag bekannt. Shin reiste für ein bilaterales Vizeverteidigungsministertreffen in die VAE.



Bei seinem Besuch am Mittwoch (Ortszeit) besichtigte Shin die Unterkunfts- und Sozialeinrichtungen für die Soldaten. Bei einem gemeinsamen Mittagessen mit Soldaten berichteten ihm diese über Schwierigkeiten im Kasernenleben und unterbreiteten Vorschläge.



Shin betonte dabei die Bedeutung des Einsatzes der Akh-Einheit in den VAE. Der Einsatz gehe über das reine gemeinsame Training der Spezialeinheiten Südkoreas und der VAE hinaus und stelle eine Zeit dar, in der sie zusammen schwitzten, einander verstünden, Vertrauen aufbauten und dadurch ein echtes „Akh“ (arabisches Wort für Bruder) schafften.