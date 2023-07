Neuestes nordkoreanisches Smartphone im Staatsfernsehen gezeigt

Photo : YONHAP News

Das neueste nordkoreanische Smartphone ist im Staatsfernsehen des Landes gezeigt worden.Das Korean Central Television (KCTV) zeigte am Mittwoch in einer Sendung über Empfehlungen für die sichere Nutzung von Mobiltelefonen im Hintergrund ein Smartphone namens „Samtaesong 8“.Laut einem in Nordkorea herausgegebenen Koreanisch-Wörterbuch bedeutet „Samtaesong“ drei helle Sterne während der Zeit des bewaffneten Kampfes gegen Japan und bezieht sich auf Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-suk, die erste Frau von Kim Il-sung.Auf der Hinterseite des Geräts steht der Produktname „Samtaesong 8“. Dort befinden sich auch zwei Kameras sowie eine weitere auf der Vorderseite. Das Design unterscheidet sich kaum von südkoreanischen Produkten.In Nordkorea ist der Internetzugang mit Smartphones nicht möglich. Mittels einer SIM-Karte kann lediglich auf das Intranet zugegriffen werden.