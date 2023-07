Internationales Kyodo: Nordkoreas Botschafter in Indonesien kritisiert USA bei Treffen mit ASEAN-Botschaftern

Der nordkoreanische Botschafter in Indonesien und beim südostasiatischen Staatenbund ASEAN hat am 6. Juli in Jakarta eine Zusammenkunft der Botschafter der ASEAN-Mitglieder abgehalten und die USA kritisiert.



Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Mittwoch.



Bei dem Treffen, an dem die Botschafter der meisten ASEAN-Länder teilgenommen hätten, brachte der nordkoreanische Botschafter Ahn Kwang-il die dieses Jahr abgehaltenen gemeinsamen Militärübungen Südkoreas und der USA zur Sprache. Die ASEAN müsse ihren Bedenken über die militärischen Provokationen der USA deutlich Ausdruck verleihen, sagte er laut Kyodo.



Wie Kyodo berichtete, habe Südkorea am 7. Juli seinerseits bei einem Treffen mit den ASEAN-Botschaftern die Nordkorea-Politik der Yoon Suk Yeol-Regierung erläutert.



Es sei ungewöhnlich, dass Nordkorea ein solches Treffen abgehalten habe. Dahinter scheine die Absicht zu stecken, dafür zu sorgen, dass die Ansicht des Landes Einzug in eine am 14. Juli beim ASEAN-Regionalforum (ARF) in Jakarta anzunehmende Erklärung finden werde, vermutete die Nachrichtenagentur.