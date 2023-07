Kultur K-Pop-Fans in Spanien geben Online-Magazin heraus

Ein Online-Magazin, das von weiblichen Fans der koreanischen Popmusik in Spanien herausgegeben wird, erregt Aufmerksamkeit.



Die Zeitschrift „K-Visual Magazine“ wurde nach Angaben auf deren Website (www.kvisualmagazine.com) und laut der Korrespondentin der Koreanischen Stiftung für Internationalen Kulturaustausch (KOFICE) in Madrid, Jeong Nuri, von elf K-Pop-Fans im Jahr 2021 inmitten der Corona-Pandemie gegründet. Zu ihnen zählt die Redakteurin Julie Ann Alfonso, die Mode studierte.



Mit dem Thema K-Pop und K-Mode richtet sich die Publikation an Teens und Twens in Spanien, die sich für den Stil und das Feingefühl der koreanischen Mode, einschließlich der Bühnenkostüme von K-Pop-Idolen, begeistern.



Das Magazin wird vollständig durch Talentspenden und Freiwilligenarbeit produziert und gemeinsam betrieben.