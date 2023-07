USA verurteilen Nordkoreas Raketenstart scharf

Photo : YONHAP News

Die USA haben den jüngsten Start einer ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) durch Nordkorea aufs Schärfste verurteilt.Entsprechendes äußerte Adam Hodge, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats (NSC) des Weißen Hauses, am Mittwoch (Ortszeit) in einer Erklärung. Das nationale Sicherheitsteam von Präsident Joe Biden bewerte die Situation gemeinsam mit den Verbündeten.Das US-Außenministerium erklärte, dass Außenminister Antony Blinken im indonesischen Jakarta, wo das Regionalforum des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN abgehalten werde, Maßnahmen gegen Nordkoreas Provokationen erörtern werde.UN-Generalsekretär António Guterres ließ durch seinen Sprecher mitteilen, dass er den diesmaligen Raketenstart Nordkoreas scharf verurteile. Er fordere wiederholt Nordkorea auf, seinen internationalen Verpflichtungen nach den einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats nachzukommen, hieß es.Eine Delegation der südkoreanischen Regierungspartei Macht des Volks (PPP), die anlässlich des 70. Jubiläums des südkoreanisch-amerikanischen Bündnisses in die USA reiste, betonte bei einem Treffen mit Abgeordneten des Repräsentantenhauses die Notwendigkeit schärferer Sanktionen gegen Nordkorea.Der PPP zufolge gab Kurt Campbell, NSC-Koordinator für den Indopazifik, am Mittwochnachmittag (Ortszeit) im Weißen Haus der Delegation ein Briefing zum ICBM-Start Nordkoreas.Wie verlautete, habe Campbell gesagt, dass die ICBM dieses Mal höher und länger als je zuvor geflogen sei, und dass Festbrennstoff verwendet worden sei. Er habe sich besorgt darüber geäußert, dass die Rakete jederzeit von jedem Teil Nordkoreas aus gestartet werden könnte.