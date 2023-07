Südkoreas IKT-Ausfuhren im Juni um 22,1 Prozent eingebrochen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Exporte in der Branche Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) sind im Juni um mehr als 20 Prozent zurückgegangen.Nach Angaben des Ministeriums für Wissenschaft und IKT sackten die IKT-Exporte im Juni um 22,1 Prozent im Vorjahresvergleich auf 16,06 Milliarden Dollar ab.Grund ist die schleppende Konjunkturerholung bei Halbleitern. Im Spiel war offenbar auch ein Basiseffekt, nachdem im Juni letzten Jahres das bislang beste Ergebnis in einem Juni verzeichnet worden war.Der Exportrückgang verlangsamte sich jedoch auf den tiefsten Stand im laufenden Jahr.Die Halbleiterexporte schrumpften aufgrund der fallenden Einheitspreise gegenüber dem Vorjahr um 27,9 Prozent auf 8,99 Milliarden Dollar. Es ging seit dem vergangenen August den elften Monat in Folge abwärts.