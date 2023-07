Präsident Yoon trifft Koreaner in Polen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat sich am Mittwoch (Ortszeit) bei seinem offiziellen Besuch in Polen mit dort lebenden Koreanern getroffen.Direkt nach seiner Ankunft in Polen kam er für den ersten Termin in einem Hotel in Warschau zu einem Dinner mit Koreanern zusammen.Yoon wies darauf hin, dass sich die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und Polen dieses Jahr zum 34. Mal jähre. Das bilaterale Handelsvolumen habe letztes Jahr mit neun Milliarden Dollar den bisher höchsten Stand erreicht. Über 300 koreanische Unternehmen seien in Polen tätig, hieß es.Er sagte außerdem, es habe bei der internationalen Gemeinschaft Anklang gefunden, dass Koreaner in Polen den Korjo-Saram, Menschen koreanischer Abstammung, und Flüchtlingen aus der Ukraine, die vor der russischen Aggression geflohen seien, letztes Jahr Unterkunft und Verpflegung sowie Dinge des täglichen Bedarfs zur Verfügung gestellt hätten.