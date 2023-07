Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptbörse hat am Donnerstag zulegen können.Der Kospi rückte um 0,64 Prozent auf 2.591,23 Zähler vor.Grund sei eine nachlassende Inflation in den USA, was Sorgen vor aggressiven Zinserhöhungen beschwichtige, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Verbraucherpreisindex war im Juni um drei Prozent im Vorjahresvergleich gestiegen, es war der schwächste Anstieg seit März 2021.