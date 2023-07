Medizinische Fachkräfte veranstalten Kundgebung in Seoul

Photo : YONHAP News

Medizinische Fachkräfte haben am Donnerstag in Seoul eine Kundgebung veranstaltet.Mitglieder der Gewerkschaft Korean Health and Medical Workers' Union, in der Pflegekräfte und andere medizinische Beschäftige zusammengeschlossen sind, versammelten sich im Bezirk Jogno. Sie hatten am Donnerstag einen zweitägigen Generalstreik begonnen.Die Beschäftigten fordern vor allem die Einstellung neuer Kollegen.Trotz heftigen Regens seien nach Angaben des Veranstalters rund 20.000 Menschen gekommen. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl auf 17.000.Die Gewerkschaft präsentierte eine Liste mit sieben Forderungen, darunter die Ausweitung des Systems, nach dem die Fürsorgearbeit vollständig von medizinischen Fachkräften geleistet wird. Auch fordert sie klare Standards für die Anzahl der Arbeitskräfte in den jeweiligen medizinischen Berufen. Dazu zählt auch ein Verhältnis von fünf Patienten je Pflegekraft.Eine weitere Forderung besagt, dass mehr Ärzte angestellt werden sollen, damit es keine illegalen Behandlungen ohne entsprechende Lizenz mehr gibt. Auch solle das öffentliche Gesundheitswesen ausgebaut werden, um grundlegende medizinische Dienstleistungen anbieten zu können.Darüber hinaus sollen Pflegekräfte, die während der Covid-19-Pandemie stark belastet waren, fair entschädigt werden. Schließlich verlangt die Gewerkschaft auch die Umsetzung eines Abkommens mit der Regierung im Jahr 2021.Am Freitag soll es weitere Kundgebungen in Seoul, Sejong, Busan und Gwangju geben.