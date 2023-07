Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat Südkorea und Polen als "optimale Partner" für den Wiederaufbau in der Ukraine bezeichnet.Das sagte Yoon am Donnerstag auf der Pressekonferenz im Anschluss an sein Gespräch mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda in Warschau.Yoon hält sich bis Freitag zu einem offiziellen Besuch in dem osteuropäischen Land auf.Südkorea und Polen seien füreinander unverzichtbare Partner auf vielen Gebieten, einschließlich Wirtschaft, Sicherheit und Kultur. Er habe mit Duda tiefgehende Gespräche zur weiteren Entwicklung der strategischen Operationen beider Länder geführt.Yoon äußerte sich insbesondere dahingehend zuversichtlich, dass die am Donnerstag unterzeichneten Vorverträge als gute Grundlage für einen Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit dienen werden.Beide Seiten hatten drei Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, mit denen die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Infrastruktur und Wiederaufbauprojekte in der Ukraine vertieft werden soll.Beide hätten sich darauf verständigt, weiterhin Unterstützung zu leisten, um die Kooperation sowie Handel und Investitionen auszuweiten.Das Rahmenwerk für Handels- und Investitionsförderung ziele darauf ab, eine umfassende Zusammenarbeit in verschiedenen Industrien und bei Lieferketten zu stärken. Auch Handel und Investitionen sollten dadurch neuen Schwung bekommen.Laut Angaben Yoons seien sich beide Staatschefs einig gewesen, dass Russlands Invasion in der Ukraine eine Herausforderung für den Frieden, Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit in der internationalen Gemeinschaft sei. Sie hätten sich auf eine weitere Unterstützung für die Ukraine geeinigt, damit der Krieg beendet und Frieden hergestellt wird.Auch verurteilten sie Nordkoreas jüngsten Start einer ballistischen Langstreckenrakete. Beide Länder wollten der Entwicklung von Atomwaffen und Raketen gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft entschlossen entgegentreten, hieß es weiter.