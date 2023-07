Landesweiter Monsunregen dauert bis Samstag an

Photo : KBS News

Der landesweite Monsunregen soll bis Samstag andauern.In den Provinzen Chungcheong und Jeolla sollen mehr als 300 Millimeter Regen niedergehen.Nach Angaben des Wetteramtes Korea Meteorological Administration am Freitag würden bis Samstag 80 bis 200 Millimeter Regen im Süden der Gyeonggi-Provinz, im Landesinneren der Gangwon-Provinz, in der Chungcheong-Provinzen, der Provinz Nord-Jeolla und den nördlichen Binnengebieten der Nord-Gyeongsang-Provinz erwartet.Die Bewohner Seouls und anderer Regionen müssten sich auf 30 bis 100 Millimeter einstellen, in der Provinz Süd-Jeolla sollen es mehr als 200 Millimeter Regen sein.Einige Gebiete im Süden der Gyeonggi-Provinz und in südlichen Binnengebieten der Gangwon-Provinz sowie die Chungcheong- und Jeolla-Provinzen könnten am Freitag und Samstag von 30 bis 80 Millimeter Regen betroffen sein. Auch mit Gewittern sei zu rechnen.Die Höchsttemperaturen am Nachmittag sollen zwischen 25 und 30 Grad liegen. Damit ist es am Freitag ähnlich warm wie am Donnerstag oder ein wenig wärmer.