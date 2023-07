Sitzung des UN-Sicherheitsrats zu Nordkoreas ICBM-Start endet ergebnislos

Photo : YONHAP News

Eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats zum jüngsten Start einer ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) durch Nordkorea ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen.An der offenen Sitzung am Donnerstag (Ortszeit) am UN-Hauptquartier in New York nahmen auch die süd- und nordkoreanischen Botschafter als interessierte Parteien teil. Es ist das erste Mal seit Dezember 2017, dass ein nordkoreanischer Vertreter an einer Sitzung des Weltsicherheitsrats teilnahm und sprach.Der nordkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Kim Song, verteidigte dabei den Raketenstart. Der Abschuss einer neuen Interkontinentalrakete stelle die Ausübung des Rechts auf Selbstverteidigung dar, um gefährliche militärische Aktionen feindlicher Kräfte abzuschrecken und den Frieden in der Region zu schützen.Jeffrey DeLaurentis, amtierender stellvertretender Vertreter der USA bei den Vereinten Nationen, sagte, er verurteile Nordkoreas ICBM-Start aufs Schärfste. Nordkorea habe allein im laufenden Jahr 20 Starts ballistischer Raketen unternommen, einschließlich vier ICBM-Starts.Der chinesische Botschafter Zhang Jun machte die Drohungen durch die USA für Nordkoreas Raketenprovokationen verantwortlich. Er sagte, China sei besorgt über die wiederholte Stationierung strategischer Waffen auf der koreanischen Halbinsel durch ein bestimmtes Land und den wachsenden militärischen Druck.Die stellvertretende russische Botschafterin, Anna Evstigneeva, kritisierte ebenfalls die USA und äußerte, Russland spreche sich gegen jede militärische Aktivität aus, die die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in Nordostasien bedrohe.