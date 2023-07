Seoul verhängt als Reaktion auf ICBM-Start weitere Sanktionen gegen Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat als Reaktion auf den jüngsten Start einer Interkontinentalrakete durch Nordkorea vier Nordkoreaner, darunter amtierende und ehemalige hochrangige Beamte, auf ihre eigene Sanktionsliste gesetzt.Das Außenministerium in Seoul gab am Freitag die Entscheidung bekannt, gegen vier Personen und drei Unternehmen, die an der Entwicklung von Atomwaffen und Raketen durch Nordkorea sowie deren Finanzierung beteiligt gewesen seien, eigene Sanktionen zu verhängen. Das erfolge im Rahmen der Reaktion auf den Start einer ballistischen Langstreckenrakete durch Nordkorea, der den Frieden und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der internationalen Gemeinschaft bedrohe.Zu den sanktionierten Personen zählen Jong Kyong-thaek, Direktor des Allgemeinen Politbüros der nordkoreanischen Volksarmee, und Pak Kwang-ho, ehemaliger Direktor der Propaganda- und Agitationsabteilung der Arbeiterpartei.Auf die Sanktionsliste wurden auch Pak Hwa-song und Hwang Kil-su gesetzt, die als Mitarbeiter der Filiale der nordkoreanischen Handelsfirma Korea Paekho Trading Corporation in der Demokratischen Republik Kongo am Devisenerwerb durch Kunst- und Bauprojekte beteiligt waren.Zu den drei sanktionierten Unternehmen zählen Korea Paekho Trading Corporation, die an Kunst- und Bauprojekten in Afrika und im Nahen Osten beteiligt war, deren Strohfirma in der Demokratischen Republik Kongo sowie Chilsong Trading Corporation, die mit Embargowaren handelte.