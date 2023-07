Südkoreas Außenminister fordert Russlands konstruktive Rolle für Frieden auf koreanischer Halbinsel

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Außenminister Park Jin hat Russland aufgefordert, für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel eine konstruktive Rolle zu spielen.Die entsprechende Forderung unterbreitete Park am Donnerstag in Indonesien gegenüber seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow, als sie bei einem Begrüßungsempfang für die Delegationen der Teilnehmerländer an einer Reihe von Außenministertreffen des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN kurz miteinander redeten.Laut dem Außenministerium in Seoul wies Park Lawrow darauf hin, dass Südkorea ab kommendem Jahr als nichtständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat sitzen werde. Er äußerte die Hoffnung, dass Russland für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel im Sicherheitsrat mit Südkorea in enger Kommunikation sein und eine konstruktive Rolle spielen werde.Park betonte zudem, dass trotz der negativen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf die südkoreanisch-russischen Beziehungen die Rechte und gerechtfertigten Interessen der koreanischen Unternehmen und Einwohner in Russland geschützt werden müssten.Lawrow antwortete, er nehme Parks Forderung zur Kenntnis, und schlug vor, über diplomatische Kanäle miteinander zu kommunizieren.